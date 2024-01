Imprese: Ciucci (Ance Roma-Acer), bene canale Acea dedicato a richieste su nuove grandi opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime soddisfazione l’Associazione dei costruttori romani per l’attivazione del nuovo servizio con modello condiviso tra Acea Ato 2 e Areti. Una proposta avanzata e fortemente voluta dallo stesso Presidente Ance Roma – Acer, Antonio Ciucci. "Ringraziamo Acea e l’Amministratore delegato Fabrizio Palermo per questa iniziativa. Aspettavamo da tempo un canale dedicato alle imprese, soprattutto quelle impegnate nella realizzazione di nuove grandi opere - aggiunge il presidente - Per complessi abitativi e infrastrutture, il completamento necessita spesso l'esecuzione di operazioni più articolate, rispetto a quelle avanzate da singole utenze. Finalmente avremo un riferimento diretto, pronto ad accogliere le nostre necessità e a velocizzare pratiche, in particolare quelle relative alle urbanizzazioni nei piani urbanistici", conclude Ciucci. (Com)