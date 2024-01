Usa: governo avvia indagine su investimenti delle big tech nell’intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale per il commercio (Ftc) ha aperto una indagine sugli investimenti multimiliardari effettuati dalle grandi aziende tecnologiche statunitensi, come Microsoft, Amazon e Google, nelle start-up OpenAI e Anthropic, specializzate nello sviluppo di prodotti basati sull’intelligenza artificiale generativa. In un comunicato, le autorità regolamentari statunitensi hanno spiegato di voler esaminare gli impatti di tali investimenti e accordi sulla competizione nei rispettivi settori. Si tratta di una novità nel quadro del lavoro che il governo federale sta portando avanti per regolamentare l’intelligenza artificiale: finora, la stragrande maggioranza delle indagini avviate nei confronti delle big tech statunitensi si è incentrata su operazioni tese ad acquisire concorrenti ed incrementare la quota di mercato in nuovi settori. La commissione chiederà a Microsoft, Amazon, Google, OpenAI e Anthropic di descrivere la loro influenza nei confronti dei partner, e le aziende dovranno fornire dettagli in merito alle rispettive interlocuzioni. “Il nostro studio è teso a stabilire se gli investimenti e le partnership avviate da compagnie dominanti rischiano di ostacolare il processo di innovazione e la libera concorrenza”, ha affermato la direttrice della commissione, Lina Khan. (Was)