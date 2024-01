Decreto Energia: Mazzetti (FI), provvedimento concreto per autosufficienza e transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Enrgia è un "provvedimento di grande importanza, che contraddistingue l'operato del Governo e ne definisce le linee strategiche" attraverso "un'ampia gamma di interventi concreto, dalle rinnovabili al biogas, biometano, bioliquidi, biomasse e geotermico compresi, alle acque reflue, ai rifiuti, alle procedure Via che permetteranno di velocizzare l'approvazione di progetti infrastrutturali, solo per citarne alcuni. Questi interventi permetteranno di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica e di autosufficienza, con tutte le fonti e tecnologie che la scienza mette a disposizione". Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e membro della commissione Ambiente che, illustrando il voto favorevole del gruppo, ha ricordato: "A tale sforzo il gruppo di Forza Italia ha contribuito con l'approvazione diretta di ben 18 emendamenti incorporati". "Qualcuno ha sostenuto che buttiamo soldi nei termovalorizzatori: 37 sono in funzione e bruciano il 20 per cento dei rifiuti urbani. Eppure, l'Italia è fra i Paesi europei con le migliori performance sia per la preparazione al riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani e sia per quelli dei rifiuti di imballaggio. Il tasso di riciclo dei rifiuti, speciali e urbani, ha raggiunto il 72 per cento contro il 58 per cento europeo. Nonostante questi successi l'Italia è ancora titolare di numerose procedure di infrazione per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti e le discariche. Sono oltre 80 le discariche, infatti, da bonificare ancora non conformi alle direttive dell'Unione europea. Più che abolire la norma sui termovalorizzatori bisognerebbe spanderla a livello nazionale", ha aggiunto. (segue) (Rin)