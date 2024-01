Roma: approvato protocollo d'intesa con ferrovie dello stato su connettività, rifiuti e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla Giunta Capitolina lo schema di protocollo d'Intesa tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a e Roma Capitale per la collaborazione finalizzata alla definizione di azioni congiunte per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo di Roma, che permetta una più intensa utilizzazione sia per i city users che per i servizi. Come prima fase attuativa di questa collaborazione, sono state individuate azioni congiunte per lo sviluppo della logistica ambientale e dell'igiene urbana, ma anche dei livelli di connettività, dei servizi digitali e del presidio sociale e territoriale delle stazioni minori. (segue) (Com)