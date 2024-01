Roma: approvato protocollo d'intesa con ferrovie dello stato su connettività, rifiuti e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali interventi perseguono l'obiettivo di ricucire il tessuto urbano e metropolitano e di colmare eventuali deficit di strutture e servizi, garantendo la piena fruibilità ai cittadini e consentendo, dunque, lo sviluppo di situazioni e dinamiche che favoriscono l'inclusione sociale. Sono tre le principali linee strategiche delineate all'interno del documento: connettività, questioni ambientali e sicurezza. Il primo elemento è rappresentato dallo sviluppo di infrastrutture che consentano di apportare dei miglioramenti ai servizi digitali e di telecomunicazione per i cittadini, nonché per i soggetti pubblici e privati, che assumono una rilevanza strategica in vista dei grandi eventi, compreso il Giubileo. Sono stati previsti specifici obiettivi operativi relativi alla gestione e al monitoraggio dei flussi turistici, all'aumento del livello di cybersecurity e alla realizzazione di un polo operativo tecnologicamente avanzato per il governo dei servizi essenziali della città. (segue) (Com)