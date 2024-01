Roma: approvato protocollo d'intesa con ferrovie dello stato su connettività, rifiuti e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda linea d'azione punta all'ottimizzazione dei trasporti dei rifiuti in linea con il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale. A tal fine sono stati individuati, nelle reti ferroviarie locali, possibili ambiti di collaborazione tecnica per lo sviluppo della logistica ambientale e dell'igiene urbana, a servizio del fabbisogno degli impianti. Infine, il terzo ambito d'intervento concerne lo sviluppo delle stazioni per migliorarne la sicurezza e renderle utilizzabili in chiave assistenziale per gli utilizzatori. Al fine della realizzazione delle tre linee strategiche saranno stipulati specifici accordi operativi. (Com)