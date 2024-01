Carceri: firmato Protocollo "Calcio libero" per istituti per minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato: "Lo sport, come il lavoro, soprattutto per i più giovani, è una straordinaria occasione per trasformare il tempo della pena in autentico percorso di recupero, secondo i dettami della Costituzione. Grazie a questo protocollo, i nostri ragazzi saranno accompagnati da campioni del calcio, disposti a fare la loro parte nel fondamentale compito di restituire alla società dei liberi persone più consapevoli, che non torneranno più a delinquere". "Calcio libero è un titolo emblematico di questo protocollo - ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi -. Si tratta di un progetto che ha inequivocabili caratteristiche costituzionali. Mi auguro siano storici gli effetti di questa giornata cioè l'ingresso più organizzato e sistematico del calcio nelle sue componenti perché esprima la sua funzione non solo nella sua forma educativa, ma rieducativa dello sport in tutte le sue forme. Il concetto di riportare la normalità in una condizione nella quale si deve recuperare il diritto alla normalità, perché evidentemente non soltanto si è mancato a una norma, ma spesso si è offesa una persona nel senso più ampio del termine". Il presidente Aic, Umberto Calcagno, ha segnalato: "Per l'Associazione calciatori è un onore far parte di questo progetto ed esserne il braccio operativo. Un'iniziativa importante che valorizza il percorso che abbiamo intrapreso da più di dieci anni, da quando abbiamo incluso gli ex calciatori coinvolgendoli in iniziative sociali per avvicinare i giovani allo sport. Questo progetto ci permetterà di entrare in contatto con ragazzi che hanno commesso qualche sbaglio e ci auguriamo di riuscire a trasferire loro il nostro 'saper fare squadra' attraverso l'aspetto rieducativo proprio del calcio". (Com)