Decreto Energia: Forza Italia Lazio, bene emendamento per eolico offshore a Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'emendamento al Decreto Energia presentato in commissione Ambiente alla Camera, dai deputati di Forza Italia Alessandro Battilocchio e Mauro D'Attis, "il porto di Civitavecchia potrà partecipare ai bandi, che saranno pubblicati nei prossimi mesi dal governo, per la realizzazione di piattaforme e infrastrutture connesse agli impianti per l'eolico off-shore galleggiante". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia. "Una misura importante che va incontro alle numerose sollecitazioni che arrivano dal territorio. L'eolico offshore è infatti uno dei pilastri del nostro piano strategico per la transizione energetica - prosegue la nota -. Si aprono così nuove importanti opportunità per il porto di Civitavecchia e per lo sviluppo economico dell'intera Regione. Forza Italia continuerà a fare la sua parte nell'interesse del territorio, portando la voce dei cittadini in tutte le sedi istituzioni, nei Consigli comunali, regionali e nel Parlamento nazionale".(Com)