Decreto energia: al via dichiarazioni voto su fiducia in Aula Camera

- Sono iniziate, nell’Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023. Alle 19:50 è in programma la prima chiama per appello nominale, con l'esito della votazione che si dovrebbe avere intorno alle 21. A seguire, spazio all’esame degli ordini del giorno, fino alle 24. Le dichiarazioni di voto ed il voto finale sono previsti domani.(Rin)