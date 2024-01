Fisco: Osnato (Fd'I), grazie a Gdf per impegno contro attività cinesi illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta mi trovo a esprimere profonda gratitudine alla Guardia di finanza, che affronta con efficacia un problema fin troppo radicato nel nostro tessuto produttivo: la vasta area di quel sommerso non 'informale' ma strutturato, spesso messo in atto da aziende gestite da 'imprenditori mordi e fuggi', con intere unità produttive dedite alla frode fiscale". Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando l'operazione "Fast and clean", con cui la Guardia di finanza di Ancona ha smantellato una rete di soggetti cinesi che, rappresentando operazioni commerciali mai avvenute e per mezzo di "imprese fantasma", hanno sottratto all'Erario svariati milioni di euro. "Difendere la libertà economica e attrarre capitali stranieri impone di vigilare affinché il nostro ordinamento venga rispettato, a partire dal diritto tributario, del lavoro e della concorrenza - prosegue il parlamentare -. L'attività della Gdf dimostra quanto fosse necessario il giro di vite contro le partite Iva 'apri-e-chiudi', un punto su cui Fratelli d'Italia ha già mantenuto gli impegni presi in campagna elettorale. Ogni investimento è benvenuto se contribuisce alla crescita e non minaccia l'ordine economico, i nostri interessi strategici o la sicurezza della nazione. Siamo orgogliosamente parte dell'Occidente e la nostra democrazia, politica ed economica, non può tollerare che si importino queste pratiche così opache". (Rin)