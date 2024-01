© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Spagna, Felipe VI, ha accettato una visita di Stato in Italia, che potrebbe avvenire dopo l'estate di quest'anno. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, in alcune dichiarazioni all’emittente "TeleCinco". "La relazione tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il re di Spagna sono molto forti", ha spiegato l’ambasciatore. (Spm)