Thailandia: l'italiano Napoleone Ferrara riceve il premio Mahidol per la medicina 2023

- Il ricercatore italiano Napoleone Ferrara, laureato dell'Università di Catania e attualmente vice direttore senior del Moores Cancer Center dell'Università della California a San Diego, ha ricevuto a Bangkok il premio Prince Mahidol per la medicina 2023 per le sue ricerche sul cancro. Lo riporta il quotidiano "Bangkok Post". Ferrara è stato premiato assieme al professore statunitense Barry Rumack nel corso di una cerimonia avvenuta nella sala del trono Chakri Maha Prasat, all'interno del Palazzo Reale, alla presenza della principessa Maha Chakri Siri, sorella del re thailandese Vajiralongkorn, del primo ministro Srettha Thavisin e di numerosi ministri e diplomatici internazionali. Alla cerimonia ha preso parte anche l'ambasciatore d'Italia a Bangkok, Paolo Dionisi, che successivamente ha offerto un pranzo nella sua residenza in onore di Ferrara, al quale ha partecipato anche il ministro della Salute thailandese, Cholnan Srikaewe, assieme a eminenti professori e altre personalità del mondo scientifico locale. Il premio Prince Mahidol viene conferito dall'omonima fondazione istituita nel 1992. Da allora è accaduto per ben sei volte che i vincitori venissero successivamente insigniti del Nobel per la medicina. (Fim)