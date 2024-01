Ucraina: ministro Difesa tedesco, i guadagni territoriali della Russia sono marginali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I guadagni territoriali che la Russia ha conseguito in Ucraina sono “marginali, se si considera lo sforzo considerevole, quasi disumano, che Putin sta compiendo, soprattutto nelle regioni orientali” del Paese aggredito. Nella guerra nell'ex repubblica sovietica, “di fatto la situazione è in stallo”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato ai quotidiani “Die Welt” e “Bild”. L'esponente del governo di Berlino ha aggiunto che per nessuno dei belligeranti in Ucraina vi sono conquiste territoriali. Tuttavia, ha infine sottolineato Pistorius, “gli ucraini continuano a difendersi con grande successo, soprattutto nel sud e nell’est”. (Geb)