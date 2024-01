Sicurezza: Prisco, firmato sblocco di 300 milioni per vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata il sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, ha firmato la richiesta al ministero dell'Economia e Finanze per la riassegnazione nel 2024 delle somme residue degli anni precedenti in favore dei vigili del fuoco. "Si tratta di 300 milioni di euro - ha spiegato il sottosegretario - che saranno così erogati per le competenze accessorie spettanti al personale permanente e volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco e destinati allo straordinario, al fondo unico di amministrazione del personale, al fondo di produttività del personale direttivo, alle indennità una tantum ed ai contributi previdenziali ed assistenziali", ha concluso Prisco.(Rin)