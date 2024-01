Ocse: Milani (Fd'I), presidenza italiana Comitato relazioni esterne ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha assunto oggi la presidenza del Comitato relazioni esterne dell'Ocse a Parigi. Ed è un'ottima notizia. All'ambasciatore Luca Sabbatucci, eletto dagli ambasciatori accreditati presso l'organismo internazionale, vanno i migliori auguri di buon lavoro perché saranno tanti i temi da affrontare durante la presidenza italiana del Comitato preposto". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani. "L'Ocse, a cui spesso facciamo riferimento citandone i dati, rappresenta ormai da anni una cartina di tornasole sulle tematiche socio economiche dei 36 Paesi che vi aderiscono - prosegue il parlamentare -. La presidenza italiana alle Relazioni esterne dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico rappresenta un motivo di orgoglio e di opportunità per la nostra nazione in vista della presidenza italiana del G7". (Com)