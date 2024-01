Ambiente: M5s Roma, su bando Valle dell'Aniene il Pd si spacca, pagano i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Assemblea capitolina il Pd si è astenuto "sulla nostra mozione sulla Valle dell'Aniene, con cui chiediamo il ritiro dell'area dal bando per l'assegnazione di terre agricole. Ora è certificato: c'è una spaccatura tra i dem capitolini e i loro colleghi nei Municipi". Lo dichiarano in una nota congiunta la capogruppo del M5s in Campidoglio Linda Meleo, il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco del M5s, i consiglieri del M5s nel Municipio Roma III Dario Quattromani e Marina Battisti e il capogruppo del M5s nel Municipio IV Stefano Rosati. "Nell'arco di due giorni, infatti, il Pd ha votato in tre diverse sedi sullo stesso tema. Ogni volta in maniera diversa. E quando non ha dato un voto positivo, ha usato giustificazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra mozione di impegno politico - continua la nota del M5s -.È chiaro che nella maggioranza manca coesione e dialogo interno. A farne le spese sono i cittadini, a cui viene sottratta un'area verde molto apprezzata per fare spazio a logiche di mercato. Noi invece vogliamo tutelare la biodiversità della Valle e siamo al fianco dei comitati che la difendono", conclude la nota.(Com)