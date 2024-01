© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 i grandi eventi turistico-sportivi in Piemonte potranno contare su numerosi stanziamenti da parte della Regione Piemonte. Quattro milioni di euro andranno al Giro d'Italia e 1,7 alle Atp Finals. Altri 3,6 milioni andranno per i comuni ex olimpici per gli impianti di innevamento e risalita e 5 milioni andranno per la messa in sicurezza delle aree sciabili e delle stazioni per la stagione sciistica. (Rpi)