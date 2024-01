Migranti: Terzi (Fd'I), accordo con Albania centrale per soluzione problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'audizione dell'alto commissario per i diritti umani delle Nazioni unite, Volker Türk, presso la Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani del Senato, il Senatore Giulio Terzi (Fd'I) è intervenuto in merito ad alcune osservazioni da parte del commissario sulle politiche immigratorie dichiarando: "Vorrei ringraziare moltissimo l'Altro Commissario per la sua esposizione approfondita e vorrei riferirmi a due punti da lei menzionati, partendo da una premessa sull'importanza fondamentale – per la Costituzione italiana, per la politica estera di sicurezza dell'Italia, per la maggioranza di governo di cui faccio parte come componente del gruppo di Fratelli d'Italia e della commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato – dell'universalità dei diritti umani a livello globale. In piena coerenza con la visione e i trattati dell'Unione Europea, è un punto assolutamente centrale nei nostri lavori e nella direzione della mia forza politica nel portare avanti le diverse iniziative. Dico questo per sottolineare un tema che immagino sia emerso negli importanti incontri di governo e ai massimi livelli istituzionali che lei sig. alto commissario ha avuto. Mi riferisco all'accordo con l'Albania: accordo in linea anche con quelli con la Tunisia ed altri Paesi ancora. Accordi in cui la coerenza con il diritto europeo è stata sempre il punto di riferimento centrale per il governo italiano per almeno contribuire ad una soluzione all'enorme tragedia del traffico clandestino di essere umani", ha aggiunto. (segue) (Rin)