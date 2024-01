Migranti: Terzi (Fd'I), accordo con Albania centrale per soluzione problema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I primi mesi dell'applicazione dell'accordo con la Tunisia - ha spiegato Terzi - sono stati fortemente positivi con una cospicua riduzione del numero di migranti che hanno attraversato il Mediterraneo rispetto all'anno precedente e con un forte miglioramento nella repressione della criminalità organizzata con circa 750 individui rinviati a giudizio. Aggiungo che tra Albania e Italia esiste una lunga collaborazione non solo nella prevenzione della criminalità organizzata ma anche sul soccorso in mare. Con le autorità albanesi è stato siglato un accordo che prevede una presenza italiana perfettamente coerente con le regole dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Aggiungo che ieri è stata commemorata la giornata Onu degli avvocati in pericolo e dunque mi chiedo come le Nazioni Unite si muovono per proteggere gli avvocati perseguitati non solo perché difensori dei diritti umani, ma perché perseguendoli si scardina un sistema di giustizia internazionale che mira appunto alla tutela dei diritti umani. La giornata di ieri era dedicata alla situazione in Iran, ma ci sono altri due Paesi che preoccupano veramente: Russia e Cina. Un fiume di sangue, come nel caso di Sergei Magnitsky, avvocato di Bill Browder, da cui la legislazione Magnitsky che dovrebbe essere applicata da tutti gli Stati membri dell'Ue, il caso a Hong Kong dell'avvocato 72enne Albert Ho, sparito in carcere", ha concluso. (Rin)