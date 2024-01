Governo: Ricciardi (Pd), Sgarbi incommentabile, solidarietà a Manzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Neppure i suoi colleghi di governo lo difendono più; ormai Sgarbi è diventato un personaggio folkloristico. Il problema è che rappresenta l’Italia e il suo governo e mi domando sinceramente come Meloni e Sangiuliano non si vergognino. Solidarietà alla collega e amica Irene Manzi che, per aver illustrato a nome del Pd la mozione di sfiducia contro questo sottosegretario non degno del ruolo, ha ricevuto parole incommentabili”. Lo dice Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd, a proposito delle parole con chi Sgarbi ha apostrofato Manzi su "il Giornale" e le cronache maceratesi. (Rin)