Pd: Borghi (Iv), riformisti attenti, dopo purghe arrivano epurazioni

- "L'adesione ad un partito non significa demandare a quest'ultimo la propria coscienza personale, e tantomeno pensare che l'azione politica obblighi a un vincolo di mandato sui temi etici profondi che riguardano, ad esempio, il passaggio dalla vita alla morte. Questa è la vera laicità della politica, che affida alla capacità di reciproco confronto e ascolto la possibilità di individuare il bene comune nella Storia. L'aver degradato sul campo una consigliera regionale, come accaduto nel Veneto ad Anna Maria Bigon, è la dimostrazione - una volta di più - che il Pd di Schlein nulla ha a che vedere con quello originale che faceva del confronto alto tra culture e del rispetto della coscienza e sensibilità personale la propria caratteristica. Un consiglio, anche se non richiesto, agli amici riformisti Pd: attenti, perché nella storia dopo le purghe, arrivano le epurazioni!". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, presidente del gruppo Italia viva a palazzo Madama. (Rin)