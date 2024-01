Roma: Pd, per Farmacap già tre bandi assunzioni, pronti a incontrare sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, "dopo anni di assenza di politiche e indirizzi precisi, Farmacap ha intrapreso un'azione per tornare ad essere la rete delle farmacie di prossimità, per territori e romani. Una precisa inversione di tendenza che si è concretizzata con il primo Contratto di servizio e le linee guida che hanno posto al centro del rilancio aziendale una migliore organizzazione delle procedure, nuove funzioni sociali e la valorizzazione del personale". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il consigliere capitolino Pd Mariano Angelucci. "Il management aziendale in pochi mesi sta procedendo con questa azione di rinnovamento che ha già permesso di invertire il trend della produttività, perché oggi abbiamo bisogno di un'azienda vicina alle persone ma anche sostenibile finanziariamente. Sappiamo che il problema del turnover dei farmacisti riguarda tutto il comparto nazionale, anche privato, con difficoltà a reperire nuove figure professionali - si legge nella nota Pd -. Farmacap ha già bandito tre concorsi in pochi mesi. Spiace quindi ascoltare le polemiche e gli attacchi lanciati dal consigliere della Lega Santori, anche considerando che soltanto nella scorsa consiliatura c'era il disegno di chiudere e liquidare Farmacap, cosa che avrebbe rappresentato realmente un danno per i lavoratori e per tutta la città. Ora si è aperta una nuova stagione a cui abbiamo dato il sostegno dell'amministrazione e nuove risorse. Incontreremo martedì prossimo, come capigruppo di maggioranza, Cgil, Cisl, Uil e Usi e siamo pronti all'incontro con tutte le sigle per ascoltare e concertare le richieste e i miglioramenti attesi", conclude la nota Pd.(Com)