Medio Oriente: Scotto (Pd), governo non faccia la bella statuina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra dovrà confrontarsi con la proposta avanzata dal Pd per la pace in Medio Oriente. Innanzitutto il cessate il fuoco: serve per liberare gli ostaggi e fermare la carneficina a Gaza. L'unica pace possibile passa per il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina che conviva in sicurezza con Israele. Si può e si deve far tacere le armi e restituire la parola alla diplomazia. Il governo italiano non faccia la bella statuina". Lo dichiara il deputato del gruppo parlamentare del Pd, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto. (Rin)