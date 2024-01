Gaza: “Haaretz”, Israele e Hamas vicini a un accordo su rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e il movimento islamista palestinese Hamas avrebbero raggiunto un’intesa sulla maggior parte dei punti dell’accordo per rilasciare gli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato una fonte ben informata al quotidiano israeliano "Haaretz", senza specificare ulteriori dettagli. Egitto, Qatar e Stati Uniti stanno mediando le trattative tra lo Stato ebraico e il movimento palestinese che dovrebbero portare a un accordo per sospendere il conflitto in corso dal 7 ottobre 2023 nella Striscia di Gaza e garantire il ritorno di circa 130 ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. (Res)