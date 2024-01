Iran: scoppiato grosso incendio nell'ospedale Gandhi di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grosso incendio è scoppiato nell’ospedale Gandhi di Teheran, in Iran, colpendo l’intera facciata esterna dell’edificio. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, secondo cui i pazienti critici sono stati trasportati in cinque ospedali limitrofi, mentre i più stabili sono stati alloggiati nell’hotel accanto all’edificio, prima di essere spostati in nosocomi vicini. Il portavoce dei Vigili del fuoco di Teheran, Jalal Malaki, ha affermato che l'incendio è divampato intorno alle 19:00 (16:30 ora italiana). Non sono state rilasciate notizie sulle cause dell’incidente o su eventuali vittime.(Irt)