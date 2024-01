Infrastrutture: Scurati (Lega), con spostamento canale Villoresi meno espropri per quadruplicamento della Rho-Gallarate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie all’impegno di tutti si è raggiunto l’accordo per lo spostamento del sedime del canale Villoresi che consentirà di ridurre gli espropri sul territorio inizialmente previsti nell'ambito del quadruplicamento della tratta ferroviaria Rho-Gallarate, nel Milanese. Lo afferma in una nota la consigliera regionale della Lega Silvia Scurati, vicepresidente della Commissione Attività produttive dopo l’audizione di Rfi a Palazzo Pirelli per un aggiornamento sugli interventi in atto sulle linee ferroviarie regionali. “Questa modifica – sottolinea Scurati - non solo migliora l'efficienza del progetto, ma dimostra anche un'attenta considerazione delle esigenze e delle proprietà dei residenti della zona”. Altro tema affrontato, rede noto la consigliera leghista – è stato il raddoppio della linea Albairate-Abbiategrasso “dove è stato precisato che l’aumento dei costi è legato all’aumento del materiale e che i ritardi sono dovuti soprattutto al cambiamento delle normative in materia idraulica così come all’adeguamento tecnico e non imputabili, come qualcuno invece sosteneva, ad alcun'altra volontà”. (Com)