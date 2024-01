Turismo: Giacchetti (Aidda), leva economica per il Paese, ma serve progetto di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo è "un'importante e crescente leva economica per il Paese, ma serve un vero e proprio progetto di sviluppo economico e sociale". Lo ha detto Antonella Giachetti, presidente di Aidda, associazione delle imprenditrici e donne dirigenti d'azienda, in occasione dell'incontro che si è tenuto oggi a Roma, a palazzo San Macuto, dal titolo "Un turismo che nutre l'anima e crea prosperità". "È necessario ideare percorsi che dai grandi "attrattori" portino a scoprire l'infinita ricchezza di risorse dei territori periferici, ripopolando territori, destagionalizzando l'offerta turistica, valorizzando piccoli paesi e borghi, decongestionando le grandi città", ha aggiunto. All'incontro è intervenuta Eugenia Maria Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, per cui "Spesso si parla dell'uomo distruttore, ma in realtà è lo spopolamento il nemico dei territori, soprattutto nelle aree interne". L'Italia ha "un patrimonio immenso e prezioso - ha proseguito Roccella -, in termini di natura, cultura, tradizioni, un patrimonio custodito nei borghi, nei paesaggi, negli insediamenti nei quali le persone vivono e lavorano, e in considerazione di questa ricchezza Aidda ha messo in luce una strada importante affinché i territori acquisiscano una nuova vitalità. La conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio italiano, altrimenti destinato alla desertificazione e all'incuria, si intreccia dunque strettamente con la sfida demografica. E si intreccia anche con l'esigenza di una vitalità economica spontanea, sostenuta dalla presenza di servizi primari ma alimentata dall'intrapresa e dal lavoro delle persone. In questo senso è essenziale la promozione del lavoro femminile e la conciliazione tra lavoro e cura familiare. Natalità e pari opportunità sono dunque due pilastri essenziali anche per la tutela e promozione dei nostri territori". "Le sfide globali che il nostro periodo storico ha davanti creano sempre più incertezze nella vita delle persone, ma anche delle Pmi - ha detto Giachetti - e le imprenditrici di Aidda vogliono stimolare riflessioni sull'avvio di possibili percorsi economici del nostro Paese, che possano aiutare a fronteggiare le difficili sfide, a creare lavoro e dignità della persona, prosperità dei territori sviluppando attività economiche che lascino spazio alla creatività delle persone per aumentare il livello di soddisfazione della loro vita. Si è parlato di avviare percorsi turistici che possono inserirsi in un progetto di sviluppo economico-territoriale che potrebbe portare trasformazioni dell'attuale modello di sviluppo, un rapporto diverso tra uomo e territorio, tra cultura e ambiente", ha proseguito. (segue) (Rin)