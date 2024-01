Turismo: Giacchetti (Aidda), leva economica per il Paese, ma serve progetto di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Realizzare percorsi turistici in territori periferici - ha spiegato Giacchetti - vuol dire valorizzare e rivitalizzare musei e poli museali, luoghi della cultura e della storia valorizzare paesaggi rurali storici, tradizioni enogastronomiche e produzioni agricole territoriali; ripopolare i territori interessati creando servizi di prossimità, digitalizzazione, formazione che consentono ai luoghi di vivere quando i turisti sono rientrati in città. Veri e propri progetti di sviluppo economico territoriale. Sarebbe necessario creare "soggetti", ad esempio il modello dell'impresa sociale, a cui partecipino il mondo pubblico, privato, il terzo settore ed il mondo universitario. Rivitalizzare determinati luoghi e ripopolarli offrirebbe opportunità per lavoro e famiglie e il sud avrebbe, così, grandi potenzialità in campo turistico e culturale. Secondo il rapporto Svimez 2023, il sud ha perso più di 1 milione di residenti in dieci anni - ha continuato -. Come associazione di donne ci sta a cuore la promozione di uno sviluppo economico che crei micro-sistemi economici territoriali centrati su ritmi legati alla vita dell'uomo dove le donne possano naturalmente coniugare lavoro e vita familiare con beneficio della loro affermazione personale, della loro indipendenza economica e della loro propensione alla natalità. Le donne - ha concluso - potranno svolgere un ruolo strategico fondamentale nella realizzazione sostenibile di tali percorsi: progetti di sviluppo economico territoriale che si articolino in percorsi periferici ricchi di esperienze dove la vacanza si mescola alla vita agricola dei paesi e contribuisce allo sviluppo di attività agropastorali, alla riscoperta degli antichi mestieri artigiani, hanno il grande merito di produrre un incremento di 'beni relazionali' contribuendo a sviluppare valori umanistici". (Rin)