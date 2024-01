Usa: ex consigliere di Trump condannato a quattro mesi di prigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex consigliere presidenziale statunitense Peter Navarro, già direttore del Consiglio nazionale per il commercio durante l’amministrazione Trump, è stato condannato a quattro mesi di prigione per oltraggio al Congresso. L’ex consigliere di Trump, che ha lavorato anche come direttore dell’ufficio della Casa Bianca per la politica commerciale e manifatturiera, è stato incriminato a settembre per essersi rifiutato di testimoniare e consegnare la documentazione richiesta dalla commissione della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, ormai dissolta. (Was)