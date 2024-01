Difesa: oggi ad Anzio consegnate bandiere di guerra a tre reggimenti dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Nella sede del comando Brigata informazioni tattiche di Anzio alla presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, e del capo di Stato maggiore dell'esercito, il generale di corpo d'armata Pietro Serino, si è tenuta una dimostrazione di capacità ad alto impatto tecnologico in dotazione e di prossima acquisizione da parte dell'esercito e la consegna delle bandiere di guerra a due reggimenti di nuova costituzione e al reggimento Cimic. L'esercito, considerata l'evoluzione dello scenario internazionale e il profondo impatto delle moderne tecnologie sulle attività militari, ha intrapreso un importante processo di sviluppo capacitivo, addestrativo e di ammodernamento, volto a perfezionare la capacità di operare in un contesto sempre più complesso e multi-dominio, attraverso numerosi progetti finalizzati a potenziare le capacità cyber, migliorare la funzione di Comando e Controllo di livello tattico e perfezionare l'impiego dei droni per l'acquisizione di obiettivi in profondità e successivo ingaggio con fuoco di precisione. La senatrice Rauti, rivolgendosi ai soldati schierati, ha evidenziato: "le bandiere sono un simbolo che vi unisce, non solo come membri di un reparto militare ma come cittadini e custodi di ideali. Valori da tramandare, da trasmettere, da difendere senza mai darli per scontati. I tre Reparti a cui sono state consegnate le Bandiere hanno, in comune, una forte connotazione di modernità nei rispettivi campi d'azione", che sono la capacità cyber, l'impiego dei droni e la cooperazione civile-militare. "Oggi - ha concluso il sottosegretario - si celebra anche la capacità dell'esercito di intraprendere un processo di sviluppo e di introdurre un cambio di passo per la difesa e per le forze armate, rispondendo con nuove soluzioni alle moderne sfide nei contesti sempre più complessi e multidominio". (segue) (Rin)