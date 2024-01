Difesa: oggi ad Anzio consegnate bandiere di guerra a tre reggimenti dell'esercito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll capo di Stato maggiore dell'esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino, ha sottolineato che i reggimenti di oggi "non sono tre unità qualunque. Essi rappresentano la capacità dell'esercito di operare nell'ambito di tutte le missioni che la legge ci assegna, generando effetti nei cinque domini operativi e impiegando al meglio ciò che la tecnologia ci offre. Sono gli strumenti che l'Esercito metterà a disposizione, dei comandanti interforze affinché questi possano assolvere la missione in un mondo sempre più complesso e sempre più sfidante". Parallelamente all'attività dimostrativa, si è svolta la cerimonia di consegna delle bandiere di guerra a due reggimenti neo costituiti, il terzo reggimento supporto targeting "Bondone" e il nono reggimento sicurezza cibernetica "Rombo" oltre al settimo reggimento Cimic. Davanti a una platea di autorità politiche, militari e religiose intervenute per l'occasione, i Vessilli sono stati consegnati ai reparti da tre Madrine, individuate tra i familiari di personale dell'Esercito deceduto. Il terzo reggimento "Bondone", costituto a Cassino (Fr) il 13 novembre 2023, alle dipendenze del comando Artiglieria, eredita la bandiera di guerra del terzo gruppo specialisti d'artiglieria "Bondone". Sarà equipaggiato con Aeromobili a pilotaggio remoto (Apr) di ultima generazione, innovativi sistemi di ricognizione e targeting a lungo raggio che consentiranno all'Esercito di rispondere prontamente alle sfide operative del futuro e costituirà un polo di riferimento specialistico in ambito nazionale anche per le aziende del settore. Il reparto sicurezza cibernetica è l'unità d'eccellenza dell'Esercito deputata a svolgere operazioni nell'ambiente cibernetico. Elevato a rango di Reggimento il 9 ottobre 2023, ha ereditato il nome, la Bandiera e le tradizioni del nono battaglione guerra elettronica "Rombo". Il Reggimento Cimic, costituito nel 2002, eredita la bandiera di guerra del settimo reggimento Genio. Questo ente rappresenta un polo di eccellenza nell'ambito della cooperazione civile e militare, presente con propri operatori nelle maggiori aree di crisi in cui l'esercito è chiamato ad operare. (Rin)