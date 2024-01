Autonomia: la sfida di De Luca alla riforma Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci prepariamo a una guerra su tutti i piani per contrastare una riforma che è contraria agli interessi dell’unità di Italia e del Mezzogiorno d’Italia. Riteniamo che ci sia materiale per presentare ricorso alla Corte costituzionale”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lancia la sfida alla riforma sull’autonomia differenziata dopo l’approvazione da parte del Senato e prima dell’approdo del testo alla Camera per la seconda lettura. Nel corso della conferenza stampa nella sala De Santis a Palazzo Santa Lucia, De Luca bolla la riforma come “legge truffa” perché “non da risposte chiare e corrette dal punto di vista di finanziamento dei Lep ma addirittura comincia a bruciare risorse nazionale sottraendole al Sud”. E punta l’accento su una contraddizione: “La stessa definizione dei Lep viene spostata nel tempo di due anni. Il governo Meloni si da due anni di tempo per dare concretezza alla definizione dei Lep mentre l’autonomia differenziata va avanti. Siamo di fronte a una truffa politica evidente”. Per De Luca, tuttavia, sarebbe possibile rimediare alla riforma inserendo un paio di modifiche: anzitutto va bloccato il potere di ogni Regione di avviare contrattazioni autonome (sui salari) nei settori della sanità e della scuola, perché “se una regione che ha disponibilità finanziaria può fare contratti integrativi regionali per il personale medico e infermieristico, organizzarsi autonomamente le scuole di specializzazione, disporre di fondi integrativi per la sanità da destinare a comparto privato accreditato è evidente che la sanità del Sud è morta”. “Un fiume di medici e infermieri partirebbe dal Sud per andare al Nord”, insiste. La seconda modifica la suggerisce ‘stuzzicando’ il ministro Calderoli a seguito di una sua intervista: “Dice che il suo ddl consente a tutte le regioni di partire dallo stesso piano. Allora decidiamo che quando si parte recuperiamo il divario su posti letto e personale medico in Emilia, Lombardia e Veneto a diamo a tutte le regioni le stesse risorse del fondo sanitario nazionale. Se dobbiamo partire dallo stesso punto equipariamo la spesa pubblica e poi chi è capace fa i risultati sennò va a casa. Se le Regioni partono tutte dallo stesso punto, allora accettiamo la sfida”. Altrimenti si va alla mobilitazione perché “non possiamo andare alla guerra chi con le armi termonucleari e chi con le pistole ad acqua”. De Luca chiama, dunque, a raccolta il mondo della cultura, delle imprese, i politici, pure i governatori delle Regioni guidate da esponenti di centrodestra. Il Pd Napoli e la Cgil hanno subito aderito all’appello. Poi De Luca avverte: “Ci prepariamo a una guerra sul piano istituzionale e giudiziario, su tutti i piani, per contrastare una misura che per ragioni di merito è nettamente contraria all'unità d'Italia oltre che agli interessi del Mezzogiorno d’Italia. Se si farà il referendum (abrogativo, ndr), aderiremo. Ma noi riteniamo che si debba andare davanti alla Consulta”.(Ren)