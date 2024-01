Fisco: Bonelli (Avs), con concordato si premiano evasori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legislativo sul concordato preventivo approvato oggi dal Consiglio dei ministri "è ancora più dannoso di quanto temuto: premia apertamente chi evade le tasse e svilisce l'importanza degli Isa, strumenti cruciali per la lotta all'evasione fiscale, estendendo la misura anche a coloro che non presentano un'adeguata affidabilità fiscale, come richiesto dalla Lega. È un'illusione credere che tale misura possa finanziare le riforme future, come sostenuto dal viceministro Leo". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che aggiunge: "Dopo condoni e rinvii sulla fatturazione elettronica, il concordato preventivo conferma che le grandi promesse del governo Meloni si tradurranno in soluzioni penalizzanti per chi paga regolarmente le tasse. Premiare l'evasione fiscale gravando esclusivamente sul lavoro dipendente è ingiusto, soprattutto di fronte a un Paese che ha bisogno di adeguare i salari e definire al più presto un salario minimo". (Com)