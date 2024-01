Napoli: nasce la prima rete di comunicazione quantistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata inaugurata oggi la prima rete nazionale permanente di comunicazione quantistica multi-nodi metropolitana. Un successo tecnologico che porta la firma di istituzioni, mondo accademico e realtà imprenditoriali tutte made in Italy. La rete collegherà il nodo della Italian Quantum Backbone (IQB) presso l’Area Cnr di Pozzuoli con il Campus Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio, presente presso il centro di competenza Meditech, e i Laboratori di Leonardo a Pomigliano - Aerotech Campus. L’iniziativa, supportata e coordinata dal ministero per le Imprese e del made in Italy (Mimit) attraverso il Ccntro di competenza Meditech 4.0, attivo in Campania e Puglia, ha visto la partecipazione di Università di Napoli Federico II, Centro nazionale delle Ricerche Cnr-Ino, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica Inrim, oltre a Leonardo, Qti - Quantum Telecommunication Italy, Tim, Telsy, ThinkQuantum, Cisco ed Exprivia. La rete di comunicazione quantistica consente la sperimentazione di nuovi protocolli da usare nelle telecomunicazioni e nelle trasmissioni di dati sensibili garantendo in questo modo uno scambio di informazioni intrinsecamente inviolabile; ciò avviene grazie ai principi della Meccanica Quantistica, prefigurando così un nuovo paradigma nella sicurezza dei dati e significativi cambiamenti in molti settori nei quali la crittografia e più in generale la sicurezza risulta fondamentale. La telemedicina, le comunicazioni governative. la telegestione e il telecontrollo di infrastrutture critiche, la guida autonoma, il telecontrollo dei processi produttivi, sono solo alcuni esempi in cui le potenzialità offerte da questo nuovo paradigma possono fare la differenza. (segue) (Ren)