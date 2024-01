Napoli: nasce la prima rete di comunicazione quantistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete multi-nodale di Napoli nasce con il proposito di essere punto di riferimento per le imprese e gli istituti di ricerca (nazionali e internazionali) proiettati verso il futuro e pronti a sperimentare soluzioni industriali. Tali soluzioni dovranno essere orientate allo sviluppo di nuove combinazioni delle tecnologie quantistiche con i sistemi di trasmissione, la cybersecurity e i dispositivi quantistici avanzati. L’inviolabilità della rete garantisce la massima sicurezza nella trasmissione di dati sensibili, oltre a una maggiore efficienza del processo di comunicazione e nella trasmissione dei dati. Il progetto, che si avvale della consolidata esperienza dei numerosi partner coinvolti, è una delle priorità che il Centro di Competenza Meditech 4.0 si è posta per lo sviluppo di strumenti all’avanguardia al servizio delle imprese del territorio. L’inaugurazione è inoltre l’occasione per consolidare i rapporti di collaborazione con il Canada, avviati in seno al programma delle Case delle Tecnologie Emergenti (Cte), dove esiste un importante ecosistema di sperimentazione volendo perseguire prospettive di sviluppo intercontinentali per l’esperienza napoletana. La nuova infrastruttura di comunicazione quantistica rappresenta l’evoluzione di un percorso iniziato con il Progetto Mur Pon denominato Quancom, proseguito con il Progetto europeo Quid (Quantum Italy Deployment) e la realizzazione italiana della European quantum communication Infrastructure (EuroQCI), recentemente affiancato anche dai programmi delle Case delle Tecnologie Emergenti promosse dal Mimit, che nelle tecnologie quantistiche ha individuato una delle leve tecnologiche emergenti per creare centri di trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese. (segue) (Ren)