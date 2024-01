Napoli: nasce la prima rete di comunicazione quantistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegamento con la Iqb - Italian Quantum Backbone, utilizzando fibre ottiche commerciali, garantisce anche la possibilità di collegarsi con il segmento spaziale della infrastruttura EuroQci, dove le comunicazioni quantistiche potranno svolgere un ruolo molto significativo. La Campania è una delle Regioni “first mover” nell’ampio spettro delle Quantum Technology e vanta importanti progettualità già avviate. Tra queste: la prima Quantum Computing Academy italiana in collaborazione con Accenture, Quantum Net e Leonardo, un corso di laurea magistrale in Quantum Science and Engineering, un Dottorato congiunto in Quantum Technologies con Cnr e Università di Camerino. Investimenti che proseguiranno nei prossimi anni, come testimonia la programmazione del Pr Campania Fesr 21-27 della Regione Campania, con risorse pari a 100 milioni di euro per la realizzazione della Quantum Valley Regione Campania. Terreno fertile, che trova supporto anche nell’impegno delle istituzioni locali, con il Comune di Napoli capofila del progetto Cte Infiniti Mondi – Napoli Innovation City, che vanta tra i suoi laboratori anche quello dedicato al Quantum Computing e 5G in continuità con altre sperimentazioni avviate nell’ambito delle Cte. (Ren)