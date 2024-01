Finanza: Zucconi (Fd’I), calo interessi Btp grazie a operato governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il buon operato del governo Meloni ha portato a un forte calo dei tassi di interessi sui Btp italiani e alla diminuzione dello spread. Lo scrive in una nota il segretario di Presidenza e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Questa è la dimostrazione che il nostro governo gode di fiducia e di credibilità sui mercati finanziari e in Europa, al contrario di come affermano i soliti gufi di sinistra. Siamo convinti che andando avanti così, con il duro lavoro, riporteremo la nostra Nazione a essere, ancora una volta, tra le maggiori potenze economiche mondiali”, aggiunge. (Rin)