Mar Rosso: Houthi, attacchi continueranno finché non arriveranno aiuti a Gaza

- L’unica soluzione per fermare gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso è far arrivare cibo e medicine nella Striscia di Gaza e far cessare “il genocidio”. Lo ha affermato il capo delle milizie sostenute dall’Iran, Abdul Malik Badr al Din al Houthi, secondo quanto riferito dall’emittente yemenita “Al Masirah”. Il leader del movimento noto anche con il nome di Ansar Allah (“partigiani di Dio”) ha nuovamente condannato gli attacchi di Stati Uniti e Regno Unito, definendoli “controproducenti” e affermando: “Non fermeranno le nostre decisioni”. Al Houthi ha ribadito che le operazioni condotte dal suo gruppo fanno parte di una “battaglia a sostegno dei palestinesi contro l’aggressione alla Striscia di Gaza”. Il capo degli Houthi ha inoltre esortato il popolo yemenita a continuare le azioni di protesta, affermando che “le manifestazioni devono continuare anche nei Paesi occidentali, in Europa e negli Stati Uniti”. “Nonostante la propaganda statunitense il mondo si sta svegliando”, ha affermato il leader. (segue) (Res)