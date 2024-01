Decreto anziani: De Poli (Udc), assegno accompagnamento aumenta a 1.380 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legislativo sugli anziani approvato oggi in Consiglio dei ministri "dimostra coerenza, impegno e concretezza e mette al centro la persona". Lo ha dichiarato il senatore dell'Udc Antonio De Poli. "Il Centrodestra al governo - ha sottolineato - stanzia risorse significative aumentando l'assegno di accompagnamento per gli anziani non autosufficienti a 1.380 euro, da poter spendere in servizi, cura e assistenza. Obiettivo raggiunto". (Rin)