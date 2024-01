Argentina: governo su sciopero contro riforma lavoro, in piazza solo lo 0,19 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle manifestazioni organizzate ieri dai principali sindacati argentini contro le riforme economiche del presidente, Javier Milei, hanno partecipato solo lo 0,19 per cento dei lavoratori. Lo ha detto il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, parlando di una "casta sindacale chiaramente in ritirata". "Ieri abbiamo vissuto una giornata di sciopero cui hanno aderito circa 40 mila persone e che è trascorsa come avevamo previsto: la mobilitazione è durata circa 3 ore, il trasporto ha funzionato fino alle 19 e l'attività commerciale è stata regolare", ha detto Adorni nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il portavoce ha quindi rivendicato il "funzionamento del protocollo" di controllo delle manifestazioni e i "meccanismi di denuncia che abbiamo sviluppato attraverso la linea 134", numero telefonico istituito dal governo per raccogliere le denunce di chi sarebbe stato costretto ad aderire allo sciopero. "Ringraziamo i milioni di argentini che hanno avuto fiducia e che continuano ad avere fiducia in noi e che non hanno aderito a uno sciopero che ha rappresentato solo lo 0,19 per cento dei lavoratori". (segue) (Abu)