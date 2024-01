Scuola: Pd Campidoglio, su dimensionamento scolastico Rocca sospenda provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la mozione votata oggi in Aula sul dimensionamento scolastico chiediamo la sospensione del provvedimento con cui la Regione Lazio, prevedendo l'accorpamento e la soppressione di alcuni istituti scolastici, penalizza gravemente le scuole di Roma e provincia. Lo afferma il gruppo Capitolino del Partito democratico in Campidoglio. "Una scelta illogica, che comporterà gravi disservizi e ripercussioni sulle attività didattiche, nonché forti disagi per il corpo docente - aggiunge - gli studenti e le famiglie romane. Chiediamo al presidente Rocca e alla sua Giunta di sospendere immediatamente un atto che va contro le esigenze specifiche dei singoli territori. Non si può risparmiare sull'istruzione, perché a farne la spesa è l'educazione, ma anche il futuro dei nostri ragazzi. Da parte nostra continueremo a portare avanti questa battaglia politica e a lavorare a fianco delle famiglie e degli insegnanti per valorizzare e difendere il grande patrimonio scolastico ed educativo della nostra città", conclude la nota. (Com)