Giustizia: M5s, Nordio si appropria investimenti governo Conte

- Oggi il ministro Nordio, "in carica da fine 2022, ha evidenziato come si vedano degli effetti positivi in termini di abbattimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi di definizione dei processi. Ha apprezzato il fatto che nel 2023 siano entrate in servizio oltre 4.000 unità di personale amministrativo e che presto si definiranno tre concorsi per 1.300 posti di magistrato ordinario. Dunque il ministro elogia o forse si appropria delle politiche di investimento dei governi Conte. Ricordiamo che i nuovi ingressi negli uffici sono il risultato del piano di assunzioni da ben 15 mila unità varato a partire dal 2018 dal governo Conte I, che dispiega ancora oggi i suoi effetti". Lo affermano le capogruppo del Movimento cinque stelle nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato, Valentina D'Orso e Ada Lopreiato. "Le due leggi di Bilancio dei governi Meloni non stanziano un solo euro per assumere ulteriori nuovi magistrati e funzionari negli uffici dei tribunali - aggiungono le parlamentari -. Gli effetti disastrosi si vedranno nei prossimi anni, quando al piano assunzionale voluto dal M5s farà seguito la paralisi totale. Eppure è questa la vera e unica 'riforma' della giustizia invocata dai cittadini e da tutto il comparto: investimenti e interventi mirati per rendere la macchina veloce ed efficiente. Bisogna andare avanti con le assunzioni. Delle due l'una: o il governo Meloni applica anche alla giustizia i principi della più spietata austerità cui si è consegnato, o peggio mira volutamente ad una giustizia lenta e farraginosa, quella nella quale furbi e potenti possono trovare il modo di farla franca".(Rin)