Milano: il tram storico Carrelli al museo della Scienza e Tecnologia

- Dopo aver attraversato Milano per quasi un secolo, il tram Carrelli entra a far parte delle collezioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. A partire da domani sarà infatti possibile visitare lo storico tram “Milano 1928” matricola numero 1565 all’interno del Padiglione ferroviario del Museo dove sarà collocato sulle rotaie e sulla tipica pavimentazione a massello in pietra che caratterizzava i suoi percorsi urbani. Il pubblico del Museo potrà salire a bordo e scoprire, attraverso contenuti speciali, come è cambiata Milano, vista dai finestrini della vettura, oltre a capire come questa sia evoluta negli anni e quali servizi abbia svolto nel tempo, da quello postale al tram ristorante. "Oggi festeggiamo il giusto riconoscimento ad un tram che ha fatto la storia della mobilità a Milano e che è stato nostro ambasciatore nel mondo". Lo ha detto l'assessora alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, durante la presentazione. "Una nota per tutti, - ha precisato - non accade spesso che un’opera esposta in un museo, sia ancora così efficiente da essere utilizzata dai cittadini per i loro spostamenti". "Per me celebrare la rappresentazione di un mezzo che trasporta persone, vuol dire lavorare per fare in modo che il trasporto pubblico locale sia il modo più usato per spostarsi in città", ha aggiunto poi parlando con i giornalisti. Oggi "un simbolo della città entra nella storia del Museo e nell’impegno della nostra istituzione per la costruzione e per la condivisione di una memoria che, in pochi casi come per questo oggetto, è davvero collettiva”, ha dichiarato nel suo discorso, Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale del Museo. "Abbiamo un oggetto che è arrivato qui dopo un bellissimo restauro che Atm ha curato, - ha spiegato - con l'aspetto che aveva nel 2011, quando è andato in pensione". (segue) (Rem)