Milano: il tram storico Carrelli al museo della Scienza e Tecnologia (2)

- Il tram Carrelli "è un’icona della città di Milano, un fiore all’occhiello della nostra flotta, noi siamo orgogliosi di aver messo un pezzo di questa importanza in questo straordinario museo", ha detto Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, parlando con i giornalisti. "L'idea - ha spiegato - che questa icona diventi un pezzo all'interno di un museo straordinario è un grande motivo d'orgoglio". "Non l'abbiamo sottratto all'operatività, è stato ristrutturato e abbiamo lavorato per rendere disponibile una posa coerente", ha concluso Giana. A Milano, sono 125 le Carrelli ancora in servizio sulle linee 1, 5, 10, 19 e 33, e sono oggetto di una costante attività di manutenzione da parte dei tecnici di Atm, oltre a quella di revisione integrale avvenuta su tutte le vetture nel corso degli anni, all’interno dell’Officina Generale Atm di via Teodosio. Oggi i tram, continuando a mantenere l’aspetto d’epoca, sono infatti dotati di computer di bordo e sistemi Gps che consentono al mezzo di comunicare in tempo reale con la Sala Operativa, il grande cervello con cui Atm può coordinare simultaneamente tutti i mezzi in servizio, in modo da poter fornire, per esempio, i tempi di attesa alle fermate. “Il tram Carrelli è un vero simbolo di una città che ama la sua storia", ha spiegato Marco Iezzi, Curatore Trasporti del Museo. "Questo tram nasce alla fine della prima grande rivoluzione dei trasporti milanesi della fine degli anni Venti del Novecento, ha percorso la città per quasi cento anni e continua a farlo", ha concluso. (Rem)