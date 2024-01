Milano: il tram storico Carrelli al museo della Scienza e Tecnologia - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver attraversato Milano per quasi un secolo, il tram Carrelli entra a far parte delle collezioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. A partire da domani sarà infatti possibile visitare lo storico tram “Milano 1928” matricola numero 1565 all’interno del Padiglione ferroviario del Museo dove sarà collocato sulle rotaie e sulla tipica pavimentazione a massello in pietra che caratterizzava i suoi percorsi urbani. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)