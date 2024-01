Roma: Filini (Fd'I), su incendio Colli Aniene al lavoro per cercare una soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, componente della Commissione Finanze, in una nota dichiara: "Oggi, per questioni di carattere tecniche e finanziarie, non è stato possibile accogliere l'emendamento delle opposizioni al DL Superbonus per estendere in casi specifici di incendio la tempistica, ma il Governo rappresentato dalla sottosegretaria Lucia Albano ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alla vicenda del palazzo di Colli Aniene colpito da un incendio durante l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico. In Commissione finanze si è lavorato con spirito costruttivo per immaginare possibili soluzioni, sarà di fondamentale importanza coinvolgere anche il Campidoglio nell'individuare quali strumenti possano essere messi in campo per cercare una soluzione al problema", conclude l'esponente Fd'I. (Com)