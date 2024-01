Energia: Snam presenta Piano al 2027, investimenti da 11,5 miliardi in transizione e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e Gnl e i business della transizione energetica, come il biometano e l'idrogeno. Queste le mete a cui sono destinati gli investimenti totali di Snam nel periodo 2023-2027 pari a 11,5 miliardi di euro, in aumento del 15 per cento rispetto al piano precedente al 2026. La quota dell’investimento è necessario allo sviluppo di un’infrastruttura “in grado di gestire in modo sempre più flessibile una pluralità di molecole verso la neutralità carbonica del Paese", ha spiegato Stefano Venier, Amministratore delegato di Snam, in occasione della presentazione del Piano strategico al 2027. L’Ad ha assicurato che il piano di Snam verte il suo impegno verso la sicurezza energetica “garantendo infrastrutture per forniture diversificate e sostenibili nel lungo periodo e supportando il percorso di transizione”. Il Rab - Regulatory Asset Base - ha una crescita superiore al 6 per cento medio annuo. Anche l’utile netto adjusted è in crescita di circa il 4 per cento medio annuo, nonostante tassi di interesse più onerosi. Il dividendo è in crescita minima, aumentata al 3 per cento rispetto al 2,5 per cento precedente. Il peso della finanza sostenibile sul totale del funding aumenta all’85 per cento al 2027. Viene potenziato l’impegno di sostenibilità nel medio-lungo periodo: net zero su tutte le emissioni al 2050 e nuovo target sulla biodiversità, con impatto da neutrale nel 2024 a positivo dal 2027. La direzione degli investimenti è effetto anche degli outcome della Cop28, che mirano “a rafforzare il commitment verso la transizione net zero e a mettere al centro l’uscita dei fossil fuels”, ha osservato Venier, per questo occorre “il riconoscimento che per la transizione abbiamo bisogno di tutte le tecnologie, anche della cattura di CO2. Poi, che il gas naturale è il fuel di transizione”. (segue) (Rem)