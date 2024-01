Energia: Snam presenta Piano al 2027, investimenti da 11,5 miliardi in transizione e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi investimenti, 10,3 miliardi di euro sono destinati alle infrastrutture alla realizzazione della Dorsale adriatica e delle stazioni di compressione dual fuel, al potenziamento e ottimizzazione del sistema di stoccaggio e di esportazione, messa in esercizio della Fsru di Ravenna, sviluppo di Gnl small-scale e ampliamento delle reti di stazioni a Gnl-bioGnl e in prospettiva a idrogeno. Il tema della flessibilità dell'infrastruttura “sarà sempre più centrale da qui in avanti, in un contesto di poli-crisi", ha detto l’Ad. Non c’è spazio per fare sconti sul tema della Net Zero al 2050, “ma dobbiamo percorrere questo percorso e non fare un salto, lo dobbiamo fare conservando la massima flessibilità possibile nelle infrastrutture che ci dotiamo, in modo da non essere corti su una fonte rispetto ad un'altra", ha sottolineato Venier. "Dobbiamo lavorare - ha spiegato - per ricostruire quel grado di flessibilità che ci consente di gestire in sicurezza” gli approvvigionamenti, “anche a prezzi competitivi, perché c’è il bisogno di questa risorsa per l’Europa e non solo”. Non a caso, l’infrastruttura che trasporta gas “offre intrinsecamente una sua flessibilità", ha precisato Venier. Questo perché rispetto a nuove infrastrutture come le reti elettriche, il gas “ha il vantaggio di essere fatto con minor costo e minor tempo. E come Snam giochiamo un ruolo abilitante”, perché, l’Ad ha delucidato che la cattura di CO2 “si inserisce come elemento di transizione permettendo di usare le stesse fonti di oggi, ma riducendo l’impatto ambientale”. (segue) (Rem)