Energia: Snam presenta Piano al 2027, investimenti da 11,5 miliardi in transizione e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro elemento ha subito un’importante flessione, si tratta delle importazioni in Ue del gas russo che “sono calate dal 45 al 14 per cento tra il 2021 e il 2023” ha ricordato Venier. In aumento il gas naturale liquefatto (Gnl) dagli Usa, “salito dal 6 al 20 per cento e quello proveniente da altre località, tra cui l’Australia, salito dall’11 al 17 per cento” ha continuato. Per quanto riguarda la domanda di gas, l’Ue ha registrato un “calo del 7 per cento da circa 360 a 335 miliardi di metri cubi, che dovrebbe essere in parte recuperato nel breve termine tra il 2025 e il 2027, per poi scendere di nuovo dopo il 2030”. Alla questione russa, si accoda quella più attuale del Mar Rosso, dove nel breve termine “non prevediamo nessun impatto significativo dalle tensioni, grazie al livello di stoccaggi già presenti in Europa. In altre parole, se una nave di Qatar Energy non riesce a passare da Suez, non è un problema”, ha ribadito Venier. “Il volume della domanda invernale di gas - ha evidenziato - è largamente superiore a quello della domanda estiva”; dunque “nei prossimi mesi, intendo quelli della coda invernale, febbraio-marzo, chiaramente se guardo la reazione dei mercati in base ai prezzi, posso dire che il mercato non è preoccupato”. Del resto, l’Ad ha spiegato che “secondo dati aggiornati al 22 gennaio, in Italia il fattore di riempimento è superiore al 70 per cento, quindi una eventuale limitazione al flusso dei cargo non impedisce il carico delle navi, ne rende solo più lungo il percorso”. In conclusione, “da parte dei grandi esportatori, malgrado i tempi più lunghi, c’è una buona capacità di trasporto”. (segue) (Rem)