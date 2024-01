Energia: Snam presenta Piano al 2027, investimenti da 11,5 miliardi in transizione e sicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione Antitrust intorno all’acquisizione dei siti di stoccaggio di Edison, dibattuto durante la conferenza stampa, verte sul fatto che “faremo la nostra application, nel caso in cui arriveremo in fondo a questo percorso, ma la facciamo con la fiducia di una valutazione preliminare positiva”, ha sottolineato Venier. Prima di avviare l’esame di questa opportunità “è ovvio che abbiamo fatto un’analisi preliminare rispetto a questo angolo, fatta fare da avvocati specialisti, che ci ha confortato da questo punto di vista”. “Il primo punto è che si tratta di infrastrutture regolate, la cui gestione deve essere regolata secondo le disposizioni del regolatore”, ha osservato l'Ad, mentre il secondo si pone in relazione al fatto che, di queste attività Snam “ne gestisce già circa il 93 per cento. Essendo attività regolate, hanno un angolo diverso”. Invece, per il rigassificatore Adriatic lng, “esiste accordo con attuali soci. L’opzione è di far salire la nostra quota, se ci saranno le condizioni, al 15 o al 30 per cento”, ha risposto l'Ad in merito all’infrastruttura su cui ExxonMobil e Qatar Energy stanno negoziando con BlackRock per l’acquisizione di una quota. “Queste due opzioni si accompagnano a un’equilibrata definizione del nostro ruolo nella società. Potremmo dare un nostro contributo nella parte tecnica, in quanto gestori di altre quattro infrastrutture di rigassificazione”, ha concluso. (Rem)